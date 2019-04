Política Empresário assume ter produzido vídeo em defesa do golpe de 64 divulgado pelo Planalto Osmar Stábile divulgou uma nota oficial dizendo que é um "patriota" e entusiasta do "contragolpe preventivo" ocorrido em 1964

O empresário Osmar Stábile afirmou nesta terça-feira, 2, ter produzido o vídeo em defesa do golpe militar de 1964 que foi divulgado pelo Palácio do Planalto no dia 31 de março em memória dos 55 anos do início da ditadura militar que durou 21 anos. A informação foi divulgada inicialmente pelo site Congresso em Foco. O Planalto informou q...