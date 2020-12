Política Empréstimo para a secretaria da Economia e outros 24 projetos de lei são aprovados

Em apenas um dia, a Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) aprovou 25 projetos de lei e uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) em deliberações que foram divididas em três sessões extraordinárias. A PEC, porém, de autoria do governo, teve parte rejeitada pelos parlamentares. A Casa segue no esforço de esgotar a pauta antes do ano acabar.Matérias aprovadas em primeira votação na t...