Empréstimo de R$ 230 mi do Fundesp é aprovado

Os deputados estaduais aprovaram ontem projeto de lei autorizando o Estado a contrair empréstimo com o Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO). O montante, de R$ 230 milhões, será usado para quitar a folha salarial do próprio Judiciário de junho e julho.Apesar da autorização do Legislativo, a transação ainda precisava ser autorizada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ)...