Política Emenda que aumenta para R$ 500 o auxílio emergencial em Goiânia é inconstitucional, diz procurador Kowalsky Ribeiro, que é procurador-geral da Câmara Municipal de Goiânia, explica que aumento de despesa é atribuição única da Prefeitura

O procurador-geral da Câmara de Goiânia, Kowalsky Ribeiro, disse ao POPULAR que a emenda aprovada ontem na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), que aumenta o valor da parcela do Renda Família, de R$ 300 para R$ 500, é inconstitucional. "Impacta no orçamento da Prefeitura. Não pode o vereador por emenda criar mais gastos do que o programado por toda o sistem...