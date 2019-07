Política Emedebistas desafiam Daniel Vilela Após Iris pedir que presidente estadual perdoasse prefeitos expulsos por apoio a Caiado no ano passado, Luiz Carlos do Carmo e Dona Íris endossaram manifestação

Responsável por pedir à Executiva Nacional do MDB que interviesse para reverter a expulsão de prefeitos que apoiaram o governador Ronaldo Caiado (DEM) nas eleições do ano passado, o senador Luiz do Carmo (MDB) disse “se solidarizar e apoiar integralmente” a carta aberta divulgada na quarta-feira (10) pelo prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB). Para ele, Iris “cons...