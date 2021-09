Política Emedebistas defendem candidatura própria em encontro com Gustavo Mendanha O MDB foi convidado a compor a chapa majoritária do governador Ronaldo Caiado (DEM) em 2022; enquanto o presidente Daniel Vilela (MDB) faz consulta a diretórios, rumo à consolidação da aliança, o prefeito de Aparecida trabalha para que o partido saia com candidato ao governo

Em evento organizado pelo deputado estadual Paulo Cézar Martins (MDB), na noite desta sexta-feira (10), emedebistas defenderam a candidatura própria do MDB, em 2022, ao governo do Estado. O encontro foi realizado no pátio do colégio Atheneu Dom Bosco, na capital, com a presença do prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (MDB). Gustavo e Paulo Cézar têm si...