Política ‘Embates estão superados’, diz líder do Governo na Casa

O líder do Governo na Assembleia Legislativa de Goiás (Aleg), Bruno Peixoto (MDB), diz que os embates que foram vividos no passado com os deputados oposicionistas que agora se aproximam do governo já estão superados. “Porque temos o mesmo pensamento, que é melhorar a qualidade de vida da nossa gente”, afirma.Ele classifica a vinda do deputado Henrique Arantes (MDB) para ...