Política Embaixador do turismo, Richard Rasmussen acumula multas ambientais Biólogo famoso por participar de programas na TV teve criadouro fechado em 2015 e é acusado de ter pedido a pescadores que matassem boto para gravação

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) anunciou na quinta-feira, 1º, em vídeo publicado no canal oficial do Palácio do Planalto no YouTube, a nomeação do biólogo e apresentador de televisão Richard Rasmussen como embaixador do turismo brasileiro. "O biólogo Richard Rasmussen recebeu da Embratur (Empresa Brasileira de Turismo) o título de Embaixador do Turismo brasil...