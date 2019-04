Política Embaixada brasileira nos EUA vira alvo de disputa Saída de Sérgio Amaral abre corrida por representação mais cobiçada no exterior

Com a remoção do embaixador Sérgio Amaral de Washington, tanto a embaixada brasileira nos Estados Unidos quanto a embaixada americana no Brasil estão, na prática, acéfalas. Quem responde pela embaixada dos EUA em Brasília desde o ano passado é o encarregado de Negócios, William Popp. A expectativa era de que o nome do novo embaixador fosse anunciado para o presidente J...