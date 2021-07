Política Emails desmontam versão à CPI e mostram atuação de secretário de Guedes em MP que atrasou compra da Pfizer Ministério da Economia reconheceu que participou de reuniões, apesar de não informar atuação à comissão do Senado

Emails entregues à CPI da Covid no Senado mostram que o secretário-executivo-adjunto do Ministério da Economia, Miguel Ragone de Mattos, acompanhou as discussões das minutas da MP (medida provisória) das vacinas. À comissão, porém, Mattos afirmou que a pasta tratou do assunto na fase de sanção. A MP entrou na mira da CPI porque um dispositivo que facilitava a comp...