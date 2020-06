Política Em visita a Goiás, Bolsonaro foi a churrasco com Amado Batista e Wilder Morais Imagens também mostram pessoas sem máscaras de proteção próximas umas das outras, causando aglomeração, o que não é recomendado segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) devido à pandemia do novo coronavírus

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) desrespeitou as medidas de isolamento, mais uma vez, e compareceu a um churrasco, em Goiás, nesse sábado (30). Em publicações que circulam nas redes sociais, é possível ver o presidente ao lado do cantor Amado Batista. As imagens também mostram pessoas sem máscaras de proteção próximas umas das outras, causando aglomera...