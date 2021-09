Política Em vídeos que circulam nas redes sociais, bolsonaristas comemoram falso estado de sítio no país O estado a qual se referem é decretado quando um problema atinge todo o país, ou em casos de guerra

Em vídeos feitos por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ao final dos atos de 7 de setembro, manifestantes comemoram um falso estado de sítio no Brasil. O estado a qual se referem é decretado quando um problema atinge todo o país, ou em casos de guerra. As imagens com a informação falsa começaram a circular nas redes sociais na noite de quarta-feira (...