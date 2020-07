Política Em vídeo, vereador de Jataí puxa quadrilha e grita “Viva o coronavírus!” em meio à pandemia No município já são 573 casos confirmados, dos quais oito não resistiram e morreram

O vereador Thiago Magioni (PSDB), de Jataí, foi visto em um vídeo puxando uma quadrilha no que seria uma festa julina privada no município de Serranópolis, a cerca de 60 km da cidade onde tem mandato. O parlamentar está no meio de uma roda com uma quantidade considerável de pessoas dançando e, em certo momento, grita: “Viva o coronavírus!”. A saudação à pandemia da Cov...