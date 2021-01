O secretário de Saúde de Pires do Rio, pastor Assis Silva, fez um pronunciamento ao vivo pelas redes sociais pedindo desculpas a por ter furado a fila da vacina para que sua esposa fosse imunizada. Ela não está no grupo prioritário desta etapa da vacinação.

“Peço a [Deus], imploro a ele que aceite minhas escusas”, diz ele no vídeo, ao lado da esposa. “Foi com o intuito apenas de resguardar e preservar a saúde e a vida da mulher da minha vida”, completa.

Deus e nossa força e fortaleza Publicado por Assis Maria Silva em Sexta-feira, 22 de janeiro de 2021

O secretário também justifica que sua esposa tem mais de 70 anos e costuma acompanha-lo nos trabalhos de visitas que faz às unidades de saúde do município. No entanto, as diretrizes do Ministério da Saúde não listam idosos que não estejam institucionalizados nesta primeira fase do programa de imunização.

Por meio de nota, a Prefeitura de Pires do Rio informou que "as devidas providências já estão sendo tomadas e que a apuração dos fatos já está sendo realizada".

O Ministério Público informou que deu início a uma apuração preliminar para apurar o caso. O secretário deverá ser notificado para que apresente explicações no prazo de 10 dias e pode responder criminalmente por improbidade administrativa.