Em vídeo que vem repercutindo após o anúncio da troca no Ministério da Saúde, o novo titular, Nelson Teich, sugere que jovens devem ter prioridade em relação aos idosos.

“Na saúde o dinheiro é limitado e escolhas são inevitáveis. Tem que definir onde você vai investir. Então se temos urgência e temos uma idosa, com doença crônica, que teve uma complicação, para ela melhorar eu vou gastar praticamente o mesmo dinheiro para investir em um adolescente que está com um problema”, compara.

Ele ainda acrescenta: “Só que essa pessoa é um adolescente, que tem uma vida inteira pela frente e o outro é uma pessoa idosa, que pode estar no fim da vida. Qual vai ser a escolha?”.

Fala que reforça o pensamento financeiro do novo ministro. “O primeiro ponto é que o dinheiro é limitado e você tem que trabalhar com essa realidade, o segundo é que escolhas são inevitáveis. Quais vão ser as escolhas que você vai fazer?”, questiona.

A fala, no entanto, não faz referência à pandemia do novo coronavírus. O discurso foi publicado em um site do Instituto Oncoguia, e data do dia 25 de abril de 2019. Assista: