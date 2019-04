Política Em telegrama à ONU, governo Bolsonaro nega que tenha havido golpe em 1964 O presidente e outros expoentes do governo vêm tentando oficializar uma postura revisionista que também rechaça a ideia de que o Brasil tenha vivido uma ditadura entre 1964 e 1985

O governo do presidente Jair Bolsonaro enviou um documento às Nações Unidas (ONU) negando que tenha havido um "golpe de Estado" na tomada do poder pelos militares, em 31 de março de 1964. O presidente e outros expoentes do governo vêm tentando oficializar uma postura revisionista que também rechaça a ideia de que o Brasil tenha vivido uma ditadura entre 1964 e 1985...