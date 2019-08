Política Em seis meses, gastos com inativos atingem R$ 2,9 bi Maior parte é do Executivo, R$ 2,56 bi, pagos a quase 66 mil aposentados, pensionistas, pensionistas especiais, policiais e bombeiros reformados; R$ 83,47 milhões foram de pagamentos extras

Levantamento do POPULAR nas folhas de pagamento de aposentados e pensionistas dos órgãos dos três Poderes e do Ministério Público de Goiás (MP-GO) mostra que o Estado gastou R$ 2,88 bilhões com inativos de janeiro a junho deste ano, sendo ao menos R$ 83,47 milhões apenas de pagamentos extras, como abonos, indenizações, e vantagens eventuais e pessoais. Os números leva...