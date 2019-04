Política Em reunião da CCJ, vereadores aprovam mudanças na cobrança de IPTU Sete emendas ao novo Código Tributário do Município foram aceitas na reunião desta terça-feira (30)

Sete novas emendas ao texto do novo Código Tributário do Município foram aprovadas na manhã desta terça-feira (30) durante a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ) da Câmara de Goiânia. Os vereadores iniciaram hoje a discussão do último bloco de emendas, que concentra as propostas relacionadas ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). De acordo...