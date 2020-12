Política Em reunião com líderes da esquerda, Baleia diz que irá respeitar espaço da oposição na Câmara Em reunião por videoconferência, o candidato de Maia ressaltou que adotará uma postura de independência em relação ao Poder Executivo

Na tentativa de diminuir resistências do seu bloco de apoio à sua candidatura à presidência da Câmara, o deputado Baleia Rossi (MDB-SP) sinalizou nesta segunda-feira (28) que seguirá a mesma linha do atual presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), na relação com os partidos de oposição. Em reunião por videoconferência com líderes de esquerda, o candidato de Mai...