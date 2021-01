Política Em retaliação ao presidente do Progressistas, Adriano Baldy é exonerado por Caiado Irmão do agora ex-secretário de Cultura, Alexandre Baldy disse em entrevista ao POPULAR ontem que o governador seria cobrado por seguidores de Jair Bolsonaro se não declarasse apoio a Arthur Lira na disputa pela mesa diretora da Câmara

O secretário de Estado de Cultura, Adriano Baldy, foi exonerado pelo governador Ronaldo Caiado (DEM) na manhã desta terça-feira (26). O decreto suplementar com a exoneração já está assinado e aguarda a numeração para ser publicado. Palacianos ainda tentam reverter. A decisão foi tomada pelo democrata em retaliação à entrevista dada ao POPULAR por Alexandre Baldy, presidente regional do Progressistas e irmão do agora ex-secretár...