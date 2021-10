Política Em reta final da CPI, Randolfe desloca ombro jogando bola no AP Segundo a assessoria do parlamentar, o incidente não vai interferir no seu trabalho como vice-presidente da CPI da Covid

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) divulgou no domingo (3) ter deslocado o ombro direito enquanto jogava como goleiro na inauguração de um campo de futebol em Mazagão (AP). Segundo a assessoria do parlamentar, o incidente não vai interferir no seu trabalho como vice-presidente da CPI da Covid. "Estou bem, já em casa, e agradeço o tratamento recebido pelos profis...