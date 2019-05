Em queda de braço com a Câmara de Goiânia desde 2017 por conta de leis apontadas como inconstitucionais, a Prefeitura da capital tem alcançado vitórias no embate na Justiça. Nos dois últimos anos, foram protocoladas 36 ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs) no Judiciário goiano contra o Legislativo municipal, com 12 decisões já favoráveis à derrubada das leis.

Das 36 ADIs, 26 foram apresentadas pelo Paço Municipal, 7 pelo Ministério Público Estadual, 2 pela Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Goiás (OAB-GO) e 1 pela Federação do Comércio do Estado (Fecomércio).

Em todos os processos já julgados, a decisão foi unânime apontando vício formal, iniciativa parlamentar indevida e invasão da competência reservada exclusivamente ao chefe do Poder Executivo.

O POPULAR já mostrou em duas reportagens as escaladas de vetos do prefeito Iris Rezende (MDB) a leis aprovadas pela Câmara, mas grande parte foi rejeitada no Legislativo, o que acaba fazendo com que elas sejam promulgadas pela direção da Casa.

No ano passado, o número de vetos bateu recorde, chegando a 89. Em 2017 foram 71. Na soma dos dois anos da atual legislatura, foram 84% mais vetos do que o do total da gestão anterior inteira do ex-prefeito Paulo Garcia (2013-2016). Em 2017, 42% dos vetos de Iris foram derrubados. No ano passado, caiu um pouco, para 29%.

Ainda no ano passado, o então presidente da Câmara Andrey Azeredo (MDB) criticou o acirramento do clima. “Criou-se a ideia de que veto é uma questão política. Na maioria dos casos, ele é técnico e os vereadores, que têm espectro de atuação muito restrito, deveriam negociar suas propostas com o Executivo”, defendeu.

Assim que eleito, o atual presidente da Câmara, Romário Policarpo (Pros), chegou a afirmar que levaria à Justiça casos de vetos não derrubados pela Casa. Mais tarde, ele anunciou a criação de cargos nos gabinetes a serem ocupados para assessoria jurídica aos vereadores para evitar propostas inconstitucionais.

Os vereadores defendem que, mesmo em caso de vício de iniciativa, as leis sejam acatadas pelo Executivo pela relevância da proposta. Já o Paço alega que não pode desrespeitar a Constituição e admite aproveitar algumas ideias para propor, partindo devidamente do Executivo.

A Constituição estabelece como competência exclusiva do Executivo leis que tratem de cargos e remuneração, estrutura e atribuição de órgãos ou regime jurídico de servidores públicos. O Judiciário também tem acatado os argumentos da Prefeitura de que os vereadores não podem aprovar leis que gerem despesas para o Executivo sem que seja apontada a fonte de recursos.

Para Policarpo, a quantidade de vetos derrubados nos últimos anos mostra também que a Câmara apresentou mais matérias que em anos anteriores. Entretanto, o presidente disse que conversou com os vereadores para que eles tenham cuidado no momento de apresentar matérias. “Principalmente no caso daquelas que geram expectativa na população, mas não são competência do Legislativo”, disse Policarpo. O presidente afirma que pediu à procuradoria da Casa para que textos deste tipo não prosperem e o parlamentar seja orientado. )