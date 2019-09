Política Em protesto contra o governo, movimento prega vestir preto no 7 de setembro Manifestação é resposta ao presidente Jair Bolsonaro, que pediu à população que usasse roupas verdes e amarelas

Após o pedido do presidente Jair Bolsonaro para que a população se vestisse de verde e amarelo no feriado do Dia da Independência, no sábado (7), para mostrar que “a Amazônia é nossa”, grupos descontentes com o atual governo planejam uma resposta organizada. Como forma de protesto, a ideia é que os insatisfeitos se vistam de preto no dia. O assunto se tornou um dos...