A Câmara Municipal de Goiânia realizará sessões virtuais durante o período em que o funcionamento de parte das atividades na Casa estiver suspenso, em medida preventiva à contaminação por coronavírus. A Mesa Diretora publicou portaria neste sábado (4) informando que as datas das sessões remotas serão definidas nesta segunda-feira (6). A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) também terá reuniões virtuais.

A portaria também prorroga até dia 12 de abril o período de suspensão das atividades presenciais na Casa. Inicialmente, as atividades estavam suspensas até este sábado (4). As atividades administrativas essenciais ao funcionamento do Poder Legislativo prosseguem normalmente.