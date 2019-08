Política Em podcast, Maia diz que decisão do governo de transferir Coaf para BC é boa Para o presidente da Câmara dos deputados, o órgão não pode "ficar bisbilhotando a vida dos outros"

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta segunda-feira, 19, que a decisão do governo de transferir o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) do Ministério da Economia para o Banco Central é "uma boa decisão". Para ele, o órgão não pode "ficar bisbilhotando a vida dos outros". "A medida provisória do Coaf é muito importante que a gente...