Política Em nova polêmica na Câmara, Delegado Waldir afirma: “a Bahia é um lixo governado pelo PT”; veja Ontem, o deputado líder do PSL chegou a chamar estudantes e docentes de "maconheiros e petistas"

Uma nova polêmica envolvendo o deputado federal Delegado Waldir (PSL-GO) ganhou as redes sociais. Nessa quarta-feira (22), durante sessão na Câmara Federal, o líder do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, se desentendeu com outros parlamentes, afirmou que a Bahia é um “lixo governado pelo PT” e acrescentou: “aceitem”. O Estado é governado por Rui Costa (PT). A filmag...