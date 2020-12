Política Em nova defesa do voto impresso, Bolsonaro dá informação falsa sobre eleição na Câmara Presidente afirmou que eleições da Mesa Diretora e feita no "papelziho"; pleitos para cargos de comando da Casa ocorrem de forma eletrônica há mais de uma década

Numa nova defesa do voto impresso, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse que as eleições para a presidência da Câmara dos Deputados ocorrem pelo voto impresso, quando na verdade o processo de escolha é eletrônico desde 2007. "O que é comum na Câmara, não sei como está agora. As eleições na Mesa [Diretora], para presidente, é no papelzinho. Não sei como v...