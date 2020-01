Política Em nota, PT pede liberdade imediata para Julian Assange Programador é fundador do Wikileaks, site que revelou espionagem dos EUA

O PT divulgou uma nota nesta segunda-feira (6) na qual defende a liberdade para Julian Assange, fundador do WikiLeaks, acusado pelos Estados Unidos de conspiração e espionagem. Ele está preso em Londres desde abril de 2019 por supostamente violar as condições impostas em 2011. Na nota, o partido diz que a prisão de Julian Assange, no Reino Unido,...