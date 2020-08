Política Em nota, Bolsonaro aponta isolamento social como possível causa de mortes além da Covid-19 "Conclui-se que o lockdown matou 2 pessoas para cada 3 de Covid no Reino Unido. No Brasil, mesmo ainda sem dados oficiais, os números não seriam muito diferentes", escreveu o presidente

O presidente Jair Bolsonaro apontou o isolamento social como possível causa de outras mortes no país além da Covid-19. "Conclui-se que o lockdown matou 2 pessoas para cada 3 de Covid no Reino Unido. No Brasil, mesmo ainda sem dados oficiais, os números não seriam muito diferentes", escreveu Bolsonaro neste domingo (09), ao compartilhar artigo publicado no portal d...