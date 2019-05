Política Em nome do partido, deputado goiano vota pela mudança do Coaf para o Ministério da Economia Célio Silveira, do PSDB, afirma que apenas registrou o voto a favor porque precisava expressar a opinião do partido na comissão

Representante do PSDB na comissão mista que analisou a Medida Provisória 870/19, que reorganiza a estrutura ministerial do Poder Executivo, o deputado federal por Goiás Célio Silveira votou, em reunião realizada nesta quinta-feira (9), pela mudança do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) do Ministério da Justiça para o Ministério da Economia. Entretanto, C...