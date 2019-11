Política Em menos de um ano o Congresso já derrubou nove medidas provisórias de Bolsonaro Desde que assumiu, Bolsonaro editou 37 MPs, a quantidade não excede o que fizeram seus antecessores nos primeiros dez meses de governo

O Brasil conviveu neste primeiro ano do governo Jair Bolsonaro com nove leis que valeram durante quatro meses e depois foram descartadas pelo Congresso. Oito caducaram por falta de votação e uma foi rejeitada. As leis que duram por 120 dias podem causar reflexos na vida de cidadãos e empresários, além de criar um cenário de instabilidade jurídica, o que se torna um o...