Política Em meio a insultos, DEM perde Maia e Garcia; Vice de Doria vai para o PSDB Deputado Rodrigo Maia deixa partido, que também perdeu vice-governador de São Paulo, disparando contra ACM Neto, presidente da sigla que chamou Doria de desagregador

O vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, 47, deixou o DEM e assinou sua ficha de filiação ao PSDB nesta sexta-feira (14), em um evento presencial num hotel da zona sul da capital, com a presença dos principais líderes do PSDB. A saída de Garcia provocou abalos no DEM, que vive uma crise com as desfiliações também do prefeito do Rio, Eduardo Paes (que vai para...