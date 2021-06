Política Em meio a ‘golpe’, Bolsonaro se aproxima do Patriota Presidente do partido em Goiás integra grupo que moveu ação no TSE para impedir mudanças no estatuto promovidas por dirigente nacional que convidou presidente a se filiar à sigla

Um grupo do Patriota moveu ontem ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para reverter mudanças feitas em convenção da sigla, sob alegação de ilegalidades cometidas pelo presidente nacional, Adilson Barroso, a quem o grupo acusa de dar um “golpe” no partido a fim de abrir espaço para a filiação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). “Agora é na Justiça. Vamos ver quem está ...