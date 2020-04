O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse em entrevista ao Fantástico, na noite deste domingo (12), que espera que o governo tenha uma “fala única” com relação à forma com que a sociedade deve se comportar frente à pandemia de coronavírus. Nas últimas semanas, os discursos dele e do presidente Jair Bolsonaro sobre a forma de lidar com o problema têm demonstrado divergências de ideias. Enquanto o primeiro defende o isolamento social para evitar a proliferação da covid-19, o segundo quer a retomada das atividades econômicas para evitar o aprofundamento da crise.

Segundo Mandetta, a dicotomia dos discursos leva uma "dubiedade" à sociedade. “O cidadão escuta o ministro? Escuta o presidente? Quem ouvir?”, questiona.

Apesar disso, Mandetta adotou um tom conciliatório sobre a diferença de visões. “Se estou mininstro da Saúde, estou por obra de nomeação do presidente”, disse. “O presidente olha também muito pelo lado da economia. O Ministério da Saúde entende a economia, a cultura, a educação, mas olha pelo lado de proteção à vida.”

A entrevista foi concedida em Goiânia, no Palácio das Esmeraldas, sede do governo de Goiás. No último sábado (11), o ministro esteve em Águas Lindas de Goiás, com o governador Ronaldo Caiado, para visitar as obras do primeiro hospital de campanha construído pelo governo.