Política Em meio à pandemia, Câmara de Anápolis amplia verba de gabinete Portaria eleva de R$ 22 mil para R$ 25,5 mil valor da função gratificada de secretário parlamentar; direção afirma que o montante é para conjunto de auxiliares

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Anápolis publicou portaria fixando em R$ 25,5 mil o valor da função gratificada de secretário parlamentar naquela Casa. O montante supera o vencimento de abril do prefeito do município Roberto Naves (PP), que, conforme consta no portal da transparência da prefeitura, foi de R$ 22.807,24, sendo o valor líquido, R$ 17.096,17. A ...