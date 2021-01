Política Em livro, Cunha culpa Temer, Maia e Baleia Rossi por impeachment de Dilma Eduardo Cunha afirma que Temer foi "militante" e "principal beneficiário" do impeachment de Dilma

Em livro ainda a ser publicado, o ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha (MDB) culpa o ex-presidente Michel Temer (MDB) pelo impeachment de Dilma Roussef. O autor também aponta responsabilidade do atual presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do candidato a seu sucessor, deputado Baleia Rossi (MDB-SP), na articulação do processo. A coluna...