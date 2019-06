Política Em live, Bolsonaro volta a exaltar o nióbio: 'muitas aplicações' Presidente falou sobre o mineral em transmissão ao vivo no Facebook

O presidente Jair Bolsonaro usou sua transmissão ao vivo semanal realizada no Facebook para tratar, entre outros assuntos, do nióbio. Em vídeo realizado diretamente de Osaka, no Japão, onde está para a reunião do G-20, o presidente destacou as possibilidades econômicas que poderiam surgir da exploração do mineral ao exibir um colar de nióbio. "Eu falei ...