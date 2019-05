Política Em live, Bolsonaro reafirma que não cobrará impostos de igrejas O presidente fez o pronunciamento hoje direto de Santa Catarina, onde participa de um encontro de evangélicos

Em uma rápida transmissão ao vivo pelo Facebook, o presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar nesta quinta-feira, 2, que não irá criar um novo imposto para as igrejas, principalmente as evangélicas. "Não existe por parte do governo federal nenhuma hipótese de novo imposto para igrejas", disse. O presidente fez o pronunciamento hoje direto de Santa Catarina, onde partic...