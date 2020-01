Política Em live, Bolsonaro diz que é difícil a implementação do juiz de garantias Presidente defendeu a existência do juiz para atuar em investigações criminais antes do oferecimento de denúncias

O presidente Jair Bolsonaro, disse há pouco, na primeira transmissão semanal pelo Facebook de 2020, que é difícil a implementação do juiz de garantia, previsto na lei anticrime sancionada por ele no final do ano passado. "Acho difícil implementação do juiz e garantia; o problema está com Judiciário e vai levar anos para decidir isso", afirmou. Bolsonaro defendeu a ...