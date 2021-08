Política Em liminar, juíza mantém no fim da fila deputado que se negou a ser vacinado com CoronaVac Justiça também negou pedido de Humberto Teófilo (PSL) para receber dose de imunizante fabricado por outro laboratório; parlamentar vai recorrer

A juíza Marina Cardoso Buchdid, da da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal e de Registros Públicos da comarca de Goiânia, negou pedido do deputado estadual Humberto Teófilo (PSL) para suspender efeito de decreto que coloca no fim da fila da vacinação pessoas que se negaram a receber o imunizante contra a Covid-19 por causa do laboratório em que a dose foi fabricada. Na semana...