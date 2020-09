Política Em liminar, Gilmar Mendes suspende ação penal contra Alexandre Baldy A justificativa é de que haveria indícios de que a competência para julgar os fatos é da Justiça Eleitoral de Goiás e não da Justiça Federal

Em decisão liminar deferida nesta quarta-feira (23), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes suspendeu o andamento da ação penal contra o secretário licenciado de Transportes Metropolitanos de São Paulo e presidente do PP em Goiás, Alexandre Baldy, que foi instaurada no Rio de Janeiro. A justificativa é de que haveria indícios de que a competência para j...