Política Em início do governo, ações de Bolsonaro privilegiam bases eleitorais Governo Bolsonaro é marcado por atendimento de pautas de grupos que deram maior apoio à eleição do presidente, como militares e evangélicos

Nos primeiros 200 dias do seu governo, o presidente Jair Bolsonaro tomou decisões que agradaram aos segmentos que mais deram apoio para sua eleição no ano passado: militares, policiais, evangélicos, ruralistas e caminhoneiros. A prioridade dada a esses grupos virou motivo para ataques de partidos da oposição, que veem no gesto do Planalto um fator que mantém a polarização p...