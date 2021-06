Política Em homenagem, OAB-GO entrega carteira atualizada a Iris Rezende A assessoria de Iris disse que ele não tem planos de voltar a advogar, conforme informou o Giro de hoje

O ex-prefeito de Goiânia Iris Rezende (MDB) recebeu carteira atualizada da Ordem dos Advogados do Brasil seção Goiás (OAB-GO) na manhã desta terça-feira (1), em uma homenagem da entidade ao emedebista. O presidente Lúcio Flávio havia sugerido a entrega em encontro no mês passado. O evento ocorreu na sede da OAB-GO, com poucos convidados. Em dezembro, a OAB-GO realiz...