Em Goiânia, grupo pró-Bolsonaro pede intervenção militar, fim do STF e reabertura do comércio

Um grupo de manifestantes realiza uma carreata na manhã deste domingo (14), em Goiânia, em apoio ao Presidente da república, Jair Bolsonaro, e contra as medidas que estabelecem restrições para as atividades econômicas no Estado. O ato foi organizado pelas redes sociais e, na Capital, teve início no Jardim Guanabara, em frente ao Batalhão de Ações de Comandos do Exército...