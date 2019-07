Política Em Goiânia, Amado Batista elogia Bolsonaro: "Quase teve a vida ceifada tentando ser presidente" Acompanhado pelo governador Ronaldo Caiado, presidente começou agenda com encontro com cantor goiano

Em live no Facebook durante sua primeira agenda em Goiânia, um almoço na casa do cantor Amado Batista, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) agradeceu o apoio de “uma das primeiras pessoas do meio artístico que acreditou na gente quando tínhamos 2% das intenções de voto”, e foi elogiado pelo artista. “Nós temos a sorte de ter uma pessoa corajosa como você, bem intenc...