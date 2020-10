Política Em evento, Vanderlan ignora repercussão de defesa de Chico Rodrigues O candidato do PSD reservou sua fala para falar de propostas, da relação com o governador e relembrou a visita feita ao prefeito Iris Rezende

O governador Ronaldo Caiado (DEM) participou do evento de inauguração do comitê de campanha do senador Vanderlan Cardoso (PSD), que é candidato a prefeito de Goiânia, ontem, e soltou algumas farpas para Maguito Vilela (MDB), que também disputa o cargo. O democrata citou, indiretamente, a retirada da candidatura da vereadora Cristina Lopes (PL) para que o PL pudesse ap...