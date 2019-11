Política Em evento, representantes do mercado aplaudem saída de Carlos Bolsonaro das redes Notícia foi passada à plateia quando o palestrante falava sobre o cenário político e as confusões e dificuldades de articulação política entre o Executivo e o Legislativo causadas pela atuação dos filhos de Jair Bolsonaro nas redes sociais

A notícia de que o vereador Carlos Bolsonaro (PSL-RJ) saiu das redes sociais foi recebida nesta terça-feira, 12, com aplausos pelas 470 pessoas que formam a plateia de representantes do mercado financeiro que participam do 14º Seminário Internacional da Acrefi (Siac Acrefi 2019). Os espectadores não só aplaudiram como se colocaram de pé, quando a mestre de cerimônia d...