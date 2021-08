Política Em evento do PSDB, presidente do PL pede união da oposição Em discurso em Valparaíso, Flávio Canedo propôs ainda que Marconi converse com PP, Patriotas e Republicanos

Durante evento regional do PSDB neste sábado (28), em Valparaíso, o presidente do PL em Goiás, Flávio Canedo, propôs que o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) trabalhe para unir a oposição visando as eleições ao governo de Goiás no ano que vem. No discurso, Canedo lembrou a parceria com o tucano em 2018, quando saíram derrotados, para enfatizar que o part...