Em evento com Malafaia, Bolsonaro diz que Brasil segue versículo da Bíblia em votações na ONU

O presidente Jair Bolsonaro citou nesta quinta-feira, 11, um versículo da Bíblia para definir como estão sendo feitas as votações do Brasil na ONU nas questões de direitos humanos. Segundo ele, a partir do seu governo, o País segue o versículo João 8:32, um dos mais usados pelo político desde a campanha, que diz: "E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará". "Nós não fu...