Em evento com aglomeração, Joel Braga toma posse no comando da SIC

Joel de Sant'Anna Braga Filho tomou posse nesta terça-feira (26) no comando da Secretaria de Estado da Indústria e Comércio (SIC). O novo auxiliar do governador Ronaldo Caiado (DEM) é irmão do presidente estadual do PP, Alexandre Baldy. A posse de Joel Braga em cargo no primeiro escalão marca o retorno do PP ao governo. Na solenidade desta terça, teve aglomeração no aud...